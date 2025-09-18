Di Lorenzo: “La Champions ci era mancata. Donnarumma? Ci siamo sentiti in questi giorni…”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Si è parlato a proposito del ritorno in Champions League e di quali possano essere le ambizioni dei partenopei nell’attesa partita contro il Manchester City. Di seguito, ecco quanto riportato.

“La Champions ci era mancata. Siamo contenti di esserci tornati, l’anno scorso abbiamo lavorato duramente per farlo. C’è grande entusiasmo e voglia di confrontarsi con le big europee. Queste partite possono dare la misura? Sappiamo di affrontare una squadra di livello altissimo, però serve anche per misurare il nostro livello. L’anno scorso questo ci è mancato, sarà una partita difficile. Vedremo a che punto siamo del nostro percorso, se la squadra è cresciuta in consapevolezza. Per giocare queste partite servono coraggio e personalità. Donnarumma? Ci siamo sentiti in questi giorni. È un ragazzo eccezionale ed ho un ottimo rapporto con lui. Sono contento di ritrovarlo. De Bruyne? Sarà contento di tornare a giocare qui dove ha vissuto serate bellissime. Sono sicuro che avrà l’accoglienza che si merita, oltre che essere un campione è un ragazzo a posto e lo ha dimostrato con noi. La sente più il belga o McTominay? Abbiamo anche Hojlund… (ride, ndr). Parliamo di calciatori che hanno giocato tante volte queste partite, penso che Kevin non soffrirà la pressione. È abituato a questo tipo di partite. Haaland? È un campione, fortissimo, ma non solo lui. Sarà una gara difficile, hanno grandi elementi. Dovremo saper difenderci e poi mettere in campo le nostre armi per cercare di far loro male e così di accentuare quei pochi punti deboli. Se vuoi vedere a che livello sei devi giocarti la partita, non puoi sempre difenderti. In base alla situazione dovremo fare diverse cose. La squadra è pronta, la preparazione è positiva, siamo vogliosi di confrontarci. Coraggio? Mi piace. Quando affronti queste partite devi avere coraggio e non presunzione. Ma quel pizzico di spensierarezza che ti porta a rischiare qualcosa. Conosciamo il nostro piano gara e sono sicuro che la squadra saprà approcciare”.