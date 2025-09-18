Conte-Guardiola, Antonio è in vantaggio nei confronti diretti. Il dato

La partita tra Napoli e Manchester City sarà anche il confronto tra Antonio Conte e Pep Guardiola, due dei tecnici più polarizzanti e con caratteristiche assai uniche degli ultimi anni. Il modello del lavoro e della fatica del salentino, che mette la vittoria al primo posto, contrapposto a quello della proposta calcistica a tutti i costi del catalano, in una delle serie di sfide più emozionanti degli ultimi anni. Intanto, Conte è in vantaggio sul collega per quanto riguarda i confronti diretti. Nelle sue esperienze in Premier League in cui ha guidato Chelsea e Tottenham, ha fronteggiato Guardiola in 7 incontri complessivi, in cui ha accumulato 4 vittorie e 3 sconfitte, una delle migliori medie in assoluto quando si tratta di sfidare un mostro sacro come Pep. Dunque, non è mai arrivato nessun pareggio all’attivo nelle partite tra i due allenatori. Mentre, di queste vittorie, ben 2 sono arrivate all’Ethiad, segno che il tecnico sa come avere la meglio dello spagnolo. Che sia un buon presagio per i partenopei?