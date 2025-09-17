Tuttosport – ” Tra City e Napoli ballano 910 milioni, sarà una sfida tra Davide e Golia “

Ormai la Premier League è il fulcro del calcio europeo, e questo lo dimostra la forza economica dei loro club. A vedere il valore delle rose, e il denaro investito dalle società negli ultimi anni, ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli, soprattutto se si vanno a confrontare quei numeri con quelli del nostro campionato. A parlarne in maniera specifica di questo aspetto è l’edizione odierna di Tuttosport, ecco un estratto dell’articolo:

“Per costruire l’attuale rosa, i citizens hanno speso 1 miliardo e 300 mila euro, mentre il Napoli arriva a quota 389 milioni: una differenza di 910 milioni. I costi dell’organico City quasi triplicano quelli dei partenopei. A questi va aggiunta la discrepanza sul monte ingaggi: 255 milioni di euro lordi per gli inglesi, l’esborso del club di De Laurentiis è di 111 milioni, ben 144 in meno del City. Non proprio Davide contro Golia, ma quasi”.