Tuttosport – ” Napoli, attenzione a Doku: il suo stato di forma è impressionante “

L’edizione odierna di Tuttosport ha compiuto un’analisi in merito a uno dei giocatori più pericolosi del Manchester City: si tratta di Jeremy Doku, esterno d’attacco che sta ben figurando nelle ultime partite. Ecco un estratto dell’articolo:

“Reduce da un eccellente derby, sulla fascia sinistra il belga è irrinunciabile. E’ arrivato due anni fa dal Rennes (per 60 milioni di euro), e con la maglia del Manchester City ha già incasellato 16 assist. Con Haaland la connessione è speciale e non potrebbe essere altrimenti. Solo De Bruyne ha saputo fare meglio di Doku nei passaggi vincenti durante il periodo preso in considerazione nella nostra statistica”.