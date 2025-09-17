Tuttosport – ” In vista del City, ecco le scelte di Conte: ballottaggio sulla sinistra, e Lucca scalpita “

Squadra che vince (e convince) non si cambia. O perlomeno questo è il motto. Antonio Conte invece dovrà far fronte sia a delle scelte che dal punto di vista tattico siano più congeniali per contrastare al meglio il City di Guardiola, sia nella gestione fisica dei calciatori. A parlare delle possibili scelte del mister è l’edizione odierna di Tuttosport, eccone un estratto:

“Olivera è pronto a tornare dal primo minuto, anche se dovrà vincere il ballottaggio con Spinazzola; Di Lorenzo a destra, per il ruolo di centrali si va verso la riconferma della coppia Beukema-Buongiorno. A centrocampo nessuna sorpresa: Politano, Anguissa, Lobotka e McTominay sono inseparabili. KDB agirà alle spalle della punta che dovrebbe essere Hojlund, favorito su Lucca, anche se con Conte nulla è sicuro”.