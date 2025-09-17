Tuttosport – ” Il sogno di Adl è di andare più avanti possibile in Champions “

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sulle ambizioni del Napoli in Champions League, e di quello che può essere l’obbiettivo da raggiungere. Ecco un estratto dell’articolo:

“De Laurentiis non ha mai nascosto la sua passione per la questa competizione ed il sogno è di arrivare più in avanti possibile. La scorsa stagione per entrare nelle prime otto della nuova Champions furono sufficienti 16 punti, mentre per entrare nelle lista delle prime 24, appena 11 punti. L’obiettivo di don Antonio e della squadra è di provare ad accedere agli ottavi di finale dalla porta principale, senza passare dai playoff”.