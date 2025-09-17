Tuttosport – ” City-Napoli è anche la sfida tra Conte e Pep “

Due allenatori che hanno fatto la storia di questo sport, si sfideranno un’altra volta domani sera. Pep Guardiola e Antonio Conte, due autentici monumenti del calcio. A parlare della loro sfida è l’edizione odierna di Tuttosport, ecco un estratto:

“Tra loro c’è rispetto ma in campo don Antonio incarna il suo credo: armare gli uomini per la battaglia. Vuole iniziare la Champions con il piede giusto, già domani all’Etihad contro il City per l’esordio in una competizione che vede i partenopei assenti per ben 536 giorni dall’ultimo match contro il Barcellona”.