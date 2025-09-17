Supercoppa – Svelate le date e la sede della competizione: i dettagli

DECEMBER 2023, Supercoppa italiana, fonte foto: www.eurosport.it

La 38ª edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riyadh e si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali a eliminazione diretta e la finale il 22 dicembre 2025. La prima semifinale sarà Napoli-Milan di giovedì 18 dicembre 2025, la seconda Bologna-Inter di venerdì 19 dicembre 2025. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva sulle reti Mediaset e potranno essere seguiti anche in altri 180 territori nel mondo che hanno già acquisito i diritti audiovisivi della manifestazione. Il regolamento della competizione uscirà nei prossimi giorni.

