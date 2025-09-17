Ssc Napoli, il report di allenamento del 17 settembre. Attivazione e torello per gli uomini di Conte

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 17 settembre, alla vigilia del debutto stagionale in Champions League contro il Manchester City. Di seguito, ecco quanto scritto nel comunicato rilasciato dalla società sul sito. “Meno uno all’esordio in Champions League. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani contro il Manchester City all’Etihad Stadium, alle ore 21:00. Al mattino, il gruppo ha svolto attivazione e torello. Successivamente lavoro tecnico-tattico. Nel pomeriggio la partenza in direzione Manchester”.