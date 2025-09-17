Sohm: “Interesse del Napoli? Non ho saputo niente. La partita di sabto? Abbiamo approcciato male”

Simon Sohm, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. Tra gli argomenti, lo svizzero ha parlato anche delle notizie riguardanti un possibile interessamento di mercato del Napoli nell’estate appena trascorsa, oltre che della partita giocata sabato contro la formazione di Conte. Di seguito, ecco quanto riportato.

C’era anche la possibilità di andare al Napoli?

«Non ho saputo niente, ho avuto sempre in testa la Fiorentina».



A proposito di Napoli, tornando a sabato e alla sconfitta per 3-1 in casa. Troppo forte la squadra di Conte o potevate fare qualcosa in più?

«Loro sono molto forti, ma noi non abbiamo avuto un grande approccio, col rigore dopo pochi minuti che ha indirizzato la partita. Anche gli altri due gol che abbiamo concesso sono stati troppo semplici per loro. Possiamo fare molto meglio».