Sky – Di Lorenzo: “Non vediamo l’ora di giocare contro il City. Su De Bruyne…”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni Sky Sport alla vigilia del match di Champions contro il Manchester City. Ecco cosa ha dichiarato:

“Era mancata la Champions? Sì, siamo contenti di esserci tornati. L’anno scorso abbiamo lavorato per essere qui, c’è voglia di confrontarsi contro le squadre più forti, siamo contenti di giocare questo tipo di partite. Sappiamo che affronteremo una squadra di livello altissimo, in questo match potremo misurare anche il nostro livello. L’anno scorso ci è mancato questo tipo di test, vedremo se la squadra è cresciuta dal punto di vista della consapevolezza. Per giocare questo tipo di partite servono coraggio e personalità. Ho sentito Donnarumma? Ci siamo sentiti in questi giorni, ma ne abbiamo parlato anche in Nazionale. E’ un ragazzo eccezionale, sono contento di ritrovarlo sul campo. Ho parlato con De Bruyne? Sarà contento di tornare a giocare in questo stadio dove ha vissuto serate bellissime e dove ha vinto tutto, quindi sono sicuro che avrà l’accoglienza che si merita. E’ un grande campione, ma anche un ragazzo davvero eccezionale. Derby per Hojlund e McTominay? Sono grandi calciatori, hanno giocato tante partite importanti. Kevin non sentirà la pressione, è esperto ed è abituato a giocare quste gare. Haaland? E’ un campione fortissimo, sarà una partita difficile perchè in tutto il City ci sono dei grandi giocatori. Dovremo mettere in campo le nostre armi per poi accentuare i loro punti deboli. Per vedere a che punto sei devi giocare la partita, non puoi solo difenderti. La squadra è pronta, la preparazione è stata positiva, non vediamo l’ora di scendere in campo. Serve un Napoli coraggioso? Sì, in queste gare è fondamentale. Nessuna presunzione, ma serve un pizzico di spiensieratezza. Conosciamo il nostro piano per la partita, avremo un approccio importante”.