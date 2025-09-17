RrahmaniDocet , gli insegnamenti del kosovaro nel non mollare mai

L’ #Rrahmanidocet è divenuto virale sui social qualche anno fa. Docet proviene dal verbo doceo (latino) che significa insegna:

Rrahmani insegna.

Il kosovaro viene acquistato dal Napoli nel mese di gennaio del 2020 e poi successivamente lasciato in prestito all’ Hellas Verona per ulteriori 6 mesi. Una volta arrivato a Napoli fatica a trovare un posto da titolare vista la coppia difensiva Koulibaly-Manolas che però ad un tratto inizia a vacillare.

L’episodio,Udinese-Napoli 1-2. Alla Dacia Arena va in scena la sfida tra bianconeri e azzurri, i partenopei si portano in vantaggio grazie ad un rigore siglato da Lorenzo Insigne ma poi Lasagna firma l’1-1 dopo un passaggio all’indietro calcolato male dal kosovaro. Rrahmani era subentrato nella gara visto l’infortunio di Manolas, è lì che iniziò a cambiare qualcosa nella mente del capitano del Kosovo. Ad ogni modo, il Napoli grazie ad una rete di Bakayoko al 95’ vinse la gara, di conseguenza furono in pochi a rendersi conto dell’errore del difensore ex Verona.

Napoli-Juventus 1-0. Il Napoli incontra la Juventus, la affronta con una rosa decimata e con la coppia difensiva composta da Rrahmani e Nikola Maksimovic. In quella gara a stento passò l’aria, il serbo ed il kosovaro furono perfetti ma Rrahmani si contraddistinse visto il rigore procurato, un po’ come successe qualche mese dopo a Firenze contro la Fiorentina.

Quand’è che Rrahmani inizia ad essere fondamentale? Sarebbe banale dire che l’apporto di Rrahmani fu fondamentale per provare ad andare in Champions (siglò anche il goal contro l’Hellas Verona all’ultima giornata) per cui il fato decise di intervenire e porre fine ai dubbi di mister Gattuso prima e mister Spalletti poi.



Arriva il giorno di Napoli-Juventus. Terminò 2-1 , fu la prima vittoria di Spalletti contro Massimiliano Allegri.

La Juventus passa in vantaggio grazie ad un goal di Alvaro Morata propiziato da un errore di Kostas Manolas, dopo un po’ il greco dovette far fronte a uno dei soliti infortuni che hanno contraddistinto (in negativo) la sua carriera e il suo periodo in maglia azzurra.

Inutile dire che dall’entrata in campo di Rrahmani, il Napoli non subì affatto le azioni offensive dei bianconeri e nel secondo tempo vinse il match.

La chiave di lettura più importante è l’apporto che il kosovaro fornisce al suo compagno di reparto. Quando si danno i meriti ai centrali di difesa azzurri, i primi nomi sono sempre quelli di Koulibaly e Kim. Ora, anche Buongiorno. Dimenticando però che questi 3 hanno in comune una caratteristica che ha fatto fuoriuscire Rrahmani: gli infortuni.

Il periodo dove il senegalese è stato fuori, il compito di guidare la fase difensiva è stato assegnato al calciatore classe 94′. L’ha fatto in maniera impeccabile. A lui poi il compito di plasmare Kim come fece Albiol con Koulibaly e successivamente sta accadendo ed è accaduto anche con Alessandro Buongiorno. Negli ultimi 4 anni, per 3 volte ha fatto parte della miglior difesa della Serie A. Vincendo anche due scudetti.

Oggettivamente è stato il difensore centrale ad aver giocato più minuti in maglia Napoli, più importante di Kim e anche di Buongiorno.

Il kosovaro è un giocatore cruciale per il Napoli

e spesso

ciò che è essenziale è invisibile a gli occhi.