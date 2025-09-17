Napoli, senti il messaggio di Zoff: “fidatevi di Milinkovic-Savic”

L’ex campione del mondo e portiere azzurro è intervenuto ai microfoni dei colleghi di AreaNapoli.it lasciando svariate dichiarazioni.

Ecco quanto segue: “Napoli e Juventus hanno iniziato la stagione vincendo le prime tre gare di campionato, ritiene siano le candidate più autorevoli alla vittoria dello scudetto? “Parliamo certamente di due squadre molto competitive. Il Napoli ha una intelaiatura ormai consolidata, la la Juventus ha fatto diversi cambiamenti. Ma siamo soltanto all’inizio e credo che anche Milan e Inter siano competitive e possano dire la loro”.

Un suo giudizio su Milinkovic-Savic. “Ottimo portiere, il Napoli ha investito tanto su di lui. Antonio Conte crede molto nell’estremo difensore serbo e penso che ci sia da fidarsi”.

La concorrenza con Alex Meret potrebbe togliere delle certezze ad Alex Meret, fino allo scorso anno titolare inamovibile del Napoli? “Penso di no perché un portiere è sempre proiettato a fare il massimo, a cercare di evitare gli errori. Per questo motivo la presenza di un calciatore come Milinkovic-Savic non cambierà certamente il modo di pensare di Alex Meret. L’estremo difensore friulano cercherà di ripetere le ottime prestazioni offerte in passato”.

Giovedì ci sarà Manchester City-Napoli, quante possibilità ha la compagine di Antonio Conte di uscire indenne dall’Ethiad Stadium? “Sarà una partita difficile, non scopriamo oggi il valore della compagine di Pep Guardiola. Ma conosciamo anche le potenzialità del Napoli e ritengo che gli azzurri possano giocarsela e strappare un risultato positivo”.