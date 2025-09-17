Napoli-Pisa sarà diretta da Crezzini di Arezzo. Mazzoleni al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la quarta giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli affronterà nel posticipo del lunedì sera il Pisa di Alberto Gilardino allo stadio Diego Armando Maradona. L’incontro, sarà diretto dal signor Valerio Crezzini della sezione di Siena. Verrà assistito dai guardalinee Costanzo e Mastrodonato, mentre il quarto uomo sarà Manganiello. Il Var sarà presieduto dal signor Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo, e ad assisterlo ci sarà Giua.

NAPOLI – PISA Lunedì 22/09 h. 20.45

CREZZINI

COSTANZO – MASTRODONATO

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GIUA