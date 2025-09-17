Manchester City in emergenza, la probabile formazione di Guardiola contro il Napoli

Nella giornata di domani andrà in scena la prima gara in Champions League di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il suo contendente, Pep Guardiola, si trova in difficoltà nel diramare l’11 titolare.

Varie assenze stanno condizionando l’inizio di stagione dei Citizens: contro lo United, mancavano numerosi tesserati del club inglese considerati dei titolari da Pep Guardiola. Cinque di loro non ci saranno neanche in coppa: ci riferiamo al terzino franco-algerino Rayan Ait-Nouri, al fantasista Rayan Cherki, al difensore John Stones, al centrocampista croato Mateo Kovacic e all’attaccante egiziano Omar Marmoush, autore di 7 gol e 2 assist nella scorsa edizione della Premier League, dove è approdato a fine gennaio.

Come confermato dai media inglesi, i calciatori sopracitati non prenderanno parte alla gara di Champions, essendo ancora ai fermi ai box per acciacchi di diversa natura. Due ballottaggi, intanto, sarebbero previsti in difesa (Aké-Khusanov) e in attacco (Doku-Savinho).

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Lewis, Dias, Aké (Kusanov), Gvardiol; Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Doku (Savinho), Haaland. All. Guardiola

