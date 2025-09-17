La Repubblica – ” De Laurentiis al seguito della squadra, sarà allo stadio in vista dell’esordio in Champions “

Aurelio de Laurentiis sarà allo stadio, in vista del ritorno del Napoli in Champions League. Il patron azzurro ci tiene ad esserci per una partita di prestigio, contro un Manchester City che fa veramente paura. A parlarne è l’edizione odierna de la Repubblica, ecco un estratto dell’articolo:

“L’avventura comincia alle 11.15 di stamattina con la seduta di rifinitura a Castel Volturno, dove Conte farà la penultima prova generale – è prevista una sgambatura pure in terra inglese, domani in vista della sfida contro il City. I campioni d’Italia decolleranno dopo pranzo da Capodichino con un volo charter, con a bordo alcuni tifosi vip, la moglie del tecnico leccese e anche Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di viaggiare di nuovo al seguito della squadra”.