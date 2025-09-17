La Repubblica – ” Beukema ha smaltito l’influenza, giocherà contro il City “

L’edizione odierna de la Repubblica ha riportato delle importanti novità in merito a Sam Beukema, che ha pienamente smaltito i sintomi influenzali, e sarà quindi a disposizione di Antonio Conte. Ecco un estratto dell’articolo:

“Nessun dubbio, invece, per quanto riguarda Sam Beukema, vittima di un attacco influenzale lunedì. L’olandese si è allenato regolarmente ed è stato lui stesso a rassicurare in merito alle sue condizioni: ‘Non sono stato bene, ma adesso è tutto passato –ha spiegato in un’intervista a Radio CRC– Sono pronto per la sfida di Manchester. Non sarà facile contro il City, ma vogliamo dimostrare di essere forti’. Giocherà in coppia con Alessandro Buongiorno, rientro fondamentale per gli equilibri del Napoli”.