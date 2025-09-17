Il Mattino – Napoli, la Superchampions è una miniera d’oro. L’arrivo ai quarti può fruttare 100 milioni! I dettagli

La nuova Champions League è una miniera d’oro, in grado di poter fruttare diversi milioni al Napoli. La sola partecipazione minima, senza raccattare nemmeno un punto, consentirà agli azzurri di incassare 43,55 milioni di euro, tenendo conto di dati come la qualificazione al torneo, i diritti tv ed il ranking storico. A tal proposito, scrive l’edizione odierna de Il Mattino. “Arrivare ai playoff della nuova Superchampions, ovvero il minimo sindacale stagionale (conquistando almeno 4 vittorie su 8 partite), può aiutare a portare a casa a De Laurentiis circa 60 milioni di euro. Per ogni vittoria nella League phase verranno accreditati dall’Uefa 2,1 milioni, per un pareggio 700mila. Dunque, ipotizzando 4 vittorie e il passaggio alla fase a spareggio (1 milione), i conti sono fatti. Ma è chiaro: l’obiettivo del Napoli è arrivare almeno ai quarti della Champions. Tradotto: una lievitazioni degli introiti spaventosa, che possono tranquillamente arrivare ai 90-100 milioni euro in premi. Basti pensare, che conquistare gli ottavi consente di guadagnare 11 milioni di euro, approdare ai quarti, altri 12,5 milioni. Se il Napoli dovesse arrivare tra le prime otto classificate di questo girone che parte domani con la sfida al Manchester City, ecco un altro jackpot da 2 milioni, mentre se si piazza dal nono al sedicesimo posto, spetterà un milioncino”.