Il Mattino – Manchester City-Napoli sarà anche Hojlund vs Ruben Dias

Manchester City-Napoli non sarà solo la sfida tra Antonio Conte e Pep Guardiola, ma anche il duello tra Rasmus Hojlund e Ruben Dias. Il centravanti danese ed il centrale portoghese d’altronde si conoscono già, in quanto si sono già affrontati in occasione del derby di Manchester. A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino, che scrive quanto segue.

“Un conto aperto, anzi apertissimo. Ruben Dias è l’uomo che tiene in piedi il sistema difensivo del Manchester City, mentre Rasmus Hojlund è l’ariete del Napoli. Insomma, inevitabile che le loro strade si incroceranno domani sera sul prato dell’Ethiad. Lo sanno entrambi che si stanno studiando, ma fino a un certo punto. Perché i due si conoscono già a memoria. Per tre volte si sono sfidati nei derby di Manchester e l’uno ha provato a prendere le misure all’altro. Ma si sa, quando ci sono delle sfide così delicate non c’è memoria che tenga. Ogni partita fa storia a sé, soprattutto per l’attaccante danese che da quando è arrivato a Napoli sembra aver ritrovato la serenità smarrita con la maglia dello United. Serenità, sorrisi e sopratutto gol, che per un attaccante sono il vero e proprio pane quotidiano. Ha segnato all’esordio contro la Fiorentina, dopo appena 14 minuti dall’inizio della sua avventura in azzurro: un bel bigliettino da visita per Hojlund che alla corte di Conte vuole ritrovare se stesso. Dall’altra parte Ruben Dias, che nell’ultimo derby di Premier contro lo United ha contribuito a tenere imbattuta la porta difesa da Donnarumma, ottima notizia per una squadra come il City che aveva inaugurato la stagione dimostrando più di qualche lacuna dal punto di vista del sistema difensivo. Contro il Napoli sarà la prova nel 9, anzi del 19: quello azzurro che arriva dal freddo”.