Gds – ” Serviranno i centimetri in difesa per contrastare Haaland “

Per affrontare un gigante, devi mettere i tuoi giganti. E cosi farà Antonio Conte: una linea difensiva composta da tutti giocatori molto alti per cercare di contrastare Erling Haaland. A parlarne è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, eccone un estratto:

“Perso Rrahmani (1,92), può accontentarsi di Buongiorno (1,90), di Beukema (1,88) senza neanche lamentarsi del sostegno che daranno Di Lorenzo (1,83) e Olivera (1,84). Ma non è banalmente una questione fisica, che sui calci piazzati conta: la gabbia o quel che serve parte in mezzo al campo, nella disposizione, nella distanza tra i reparti, con il pressing alto e la densità”.