Gds – ” Meret è recuperato, sarà Conte a decidere chi giocherà con il City: c’è una sensazione “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle interessanti novità in merito al recupero di Alex Meret. Sarà lui a giocare contro il Manchester City? Ecco un estratto dell’articolo:

“Ora che Meret sta bene, e si allena insieme con il gruppo, a decidere non sarà né il medico e né probabilmente il calciatore, con il quale l’allenatore chiaramente parlerà: la scelta del portiere titolare, uno dei grandi tormentoni che accompagnerà l’intera stagione, spetterà naturalmente ad Antonio Conte. Nelle gerarchie, però Meret sembra ancora sufficientemente in vantaggio rispetto al suo collega Milinkovic-Savic, che ha debuttato proprio al Franchi. Se non c’è alcun problema, le chiavi della porta saranno di nuovo sue”.