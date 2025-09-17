Gazzetta – Rrahmani già in campo contro il Pisa? C’è un’ipotesi. I dettagli

Amir Rrahmani lavora al rientro il campo dall’infortunio al bicipite femorale rimediato in Nazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il kosovaro potrebbe tornare in campo già per la sfida di lunedì sera contro il Pisa. Tuttavia, il suo impiego verrà attuato solo nel caso l’ex Verona non corresse alcun rischio, poiché il vero obiettivo è il big match Milan-Napoli, successivo alla sfida contro i toscani.

“Chissà cosa suggerirà il corpo ad Amir Rrahmani, che dal momento in cui è rientrato dalla partita con la Nazionale si è dato una scadenza: esserci contro il Milan tra dieci giorni. Con ottimismo, si pensava potesse farcela per la gara con il Pisa, ma Rrahmani sta procedendo seguendo la tabella stilata dopo la lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. La tentazione di provarci lunedì è forte. Sarà fatto solo se si intuirà che il calciatore non correrà alcun rischio”.