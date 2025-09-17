Gazzetta – Napoli-Pisa, il Maradona va verso l’ennesimo sold out

Prosegue spedita la vendita dei biglietti di Napoli-Pisa, valida per la quarta giornata di campionato ed in programma per lunedì 22 settembre alle ore 20:45. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al Maradona sarà nuovamente sold out. Di seguito, ecco quanto riportato. “Procede con il ritmo di sempre la prevendita per la gara di lunedì con il Pisa, quando al Maradona dovrebbe registrarsi l’ennesimo sold out. I biglietti da oggi potranno essere comprati liberamente, dopo che si sono concluse la fase 1 e 2, riservate ai titolari di Abbonamento Italia e Fidelity Card. Saranno disponibili esclusivamente sul sito autorizzato di TicketOne”.