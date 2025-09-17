Dossena a KKN – ” City ? Io confermerei la formazione vista a Firenze “

Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli ed allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Ecco le sue dichiarazioni in merito all’esordio degli azzurri contro il Manchester City:

“Ai tempi nostri Napoli e Manchester City erano due realtà completamente diverse, entrambi i club si stavano affacciando alle competizioni europee. Formazione? Se Spinazzola sta così bene allora confermerei in toto la formazione di Firenze, spero che il Napoli giochi nello stesso modo perché è davvero un calcio molto divertente. Il City puoi contrastarlo solo con una grande qualità, potresti andare a prenderli alti, ma se ti saltano un giocatore allora devi essere disposto ad un gran sacrificio. Ripeto, il Napoli visto a Firenze può portarla a casa”.