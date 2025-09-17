Del Genio: “L’infortunio di Lukaku ha aiutato il Napoli, vi spiego”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Lukaku. Ecco cosa ne pensa:

“Mi dispiace dirlo perché dispiace per l’infortunio occorso a Lukaku, ma se Hojlund dovesse confermarsi sui livelli del suo debutto, come credo che possa fare, addirittura forse il Napoli può aver fatto un passo avanti con questo ragazzo, per il presente e sicuramente per il futuro. L’acquisto di un centravanti forte era già all’orizzonte perché Lukaku quest’anno giocherà poco, l’anno prossimo non lo so, ma già l’anno scorso abbiamo visto partite in cui faceva fatica a tenere continuità. L’infortunio di Lukaku potrebbe aver accelerato questa ricerca dell’attaccante. Era una cosa che prima o poi bisognava fare, l’infortunio di Lukaku l’ha fatto fare prima e non poi”.