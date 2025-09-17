Cds- “City contro Napoli, Conte contro Guardiola: i precedenti”

L’editoriale ha fatto un resoconto dei precedenti match tra il tecnico salentino e quello spagnolo.

Ecco quando detto dal Corriere dello Sport: Il primo capitolo della sfida tra Antonio Conte e Pep Guardiola risale al dicembre 2016: quel giorno il Chelsea del tecnico salentino espugnò l’Etihad con un netto 3-1. Lo ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come Pep rispose l’anno successivo imponendosi due volte per 1-0, ma negli ultimi incroci è stato ancora Conte a prendersi la scena, con due successi contro l’unico dello spagnolo.





Adesso la rivalità si sposta dal palcoscenico della Premier League a quello della Champions, con Napoli e Manchester City chiamati a rappresentare due visioni del calcio differenti ma entrambe moderne, adattabili ed efficaci. Conte è uno degli allenatori che più hanno messo in difficoltà Guardiola. Con il 57% di vittorie nei confronti diretti è secondo solo a Luis Enrique (60%). Klopp resta quello che ha battuto più volte Pep (11 successi), ma in 30 sfide. Tra chi lo ha affrontato più di una volta, Conte è tra i pochi a vantare un bilancio positivo.