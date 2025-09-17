Biasin – ” Hojlund è forte assai, il Napoli ha risolto egregiamente il problema Lukaku “

Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato l’impatto iniziale di Rasmus Hojlund con la maglia del Napoli, elogiando la società per aver acquistato l’attaccante danese. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Hojlund: serissimo indiziato al premio di ‘rinforzo portato a casa per questioni di stretta necessità e destinato a una stagione di livello’. Perché una rondine non fa primavera, è vero, ma il danese è forte assai e ha esattamente le caratteristiche di ‘verticalità’ che mancavano all’attacco del Napoli. Grande presa e gran tempismo, quello di una proprietà che si è trovata improvvisamente a dover fronteggiare un problema e lo ha risolto egregiamente. A Napoli, lo ribadiamo, la competitività viene prima di tutto perché – tra l’altro – è con quella che si fa il grano”.