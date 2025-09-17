Beukema a Radio CRC – ” La strada è lunghissima per lo Scudetto. City ? Vogliamo dimostrare di essere forti “

Sam Beukema, neo difensore azzurro, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, dove ha trattato diverse tematiche, tra cui l’esordio in Champions League ed altro. Ecco un altro estratto delle sue dichiarazioni:

Tre vittorie? Abbiamo iniziato bene, però è solo l’inizio: la strada è ancora lunghissima. La prossima partita iniziamo anche la Champions, un’altra bella sfida, contro il Manchester City: vogliamo dimostrare che siamo forti. È una squadra che ha tante qualità, dobbiamo essere molto attenti in tutti gli aspetti, con e senza la palla, ma dobbiamo avere la voglia di giocare come sempre. Credo che possiamo fare una bella partita lì. Siamo molto carichi per giovedì, inizia praticamente un altro campionato, il più bello. Vogliamo fare bene e siamo pronti. Altri gol da parte mia? Speriamo. Secondo me è un valore aggiunto quando un difensore riesce ad aiutare la squadra anche con qualche gol. Per me è stato un ottimo inizio, ma so di dover ancora migliorare tanto in tutti gli aspetti. Spero di fare altri gol. Ho avuto modo di visitare un po’ la città: ho visto qualche luogo ed il mare è bellissimo. Mi piace molto Napoli, mi trovo benissimo qui”.