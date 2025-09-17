Aia, le designazioni per la quarta giornata di Serie A. Il derby di Roma a Sozza

Elia Falco
L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la quarta giornata di Serie A. Spicca tra tutti i match il derby della Capitale, tra una Lazio ed una Roma che sono a caccia di riscatto. La sfida verrà diretta da Sozza di Seregno con Di Paolo al Var. La Juventus, capolista a pari merito con il Napoli, sfiderà in trasferta l’Hellas Verona. La gara, sarà diretta da Doveri, con al Var Aureliano. L’Inter, reduce da due sconfitte in Serie A, sfiderà il Sassuolo. Gara affidata a Marinelli, mentre per il Var è stato designato Pezzuto. Di seguito, tutte le designazioni di giornata.

LECCE – CAGLIARI    Venerdì 19/09 h. 20.45

ZUFFERLI

DI GIOIA – YOSHIKAWA

IV:      TREMOLADA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SERRA

BOLOGNA – GENOA    Sabato 20/09 h. 15.00

COLLU

MORO – LUCIANI

IV:      J.L. SACCHI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      CHIFFI

H. VERONA – JUVENTUS     Sabato 20/09 h. 18.00

RAPUANO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV:       CALZAVARA

VAR:      AURELIANO

AVAR:       MASSA

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA

LAZIO – ROMA     h. 12.30

SOZZA

BACCINI – VECCHI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    MASSA

TORINO – ATALANTA      h. 15.00

COLOMBO

ZINGARELLI – BIANCHINI

IV:     ARENA

VAR:     GUIDA

AVAR:      MARESCA

CREMONESE – PARMA     h. 15.00

LA PENNA

ROSSI M. – ROSSI C.

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MARINI

AVAR:     NASCA

FIORENTINA – COMO     h. 18.00

BONACINA

CAPALDO – POLITI

IV:     FELICIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:       AURELIANO

INTER – SASSUOLO     h. 20.45

MARINELLI

MONDIN – ROSSI L.

IV:       PERRI

VAR:      PEZZUTO

AVAR:      CHIFFI

