Aia, le designazioni per la quarta giornata di Serie A. Il derby di Roma a Sozza

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la quarta giornata di Serie A. Spicca tra tutti i match il derby della Capitale, tra una Lazio ed una Roma che sono a caccia di riscatto. La sfida verrà diretta da Sozza di Seregno con Di Paolo al Var. La Juventus, capolista a pari merito con il Napoli, sfiderà in trasferta l’Hellas Verona. La gara, sarà diretta da Doveri, con al Var Aureliano. L’Inter, reduce da due sconfitte in Serie A, sfiderà il Sassuolo. Gara affidata a Marinelli, mentre per il Var è stato designato Pezzuto. Di seguito, tutte le designazioni di giornata.
LECCE – CAGLIARI Venerdì 19/09 h. 20.45
ZUFFERLI
DI GIOIA – YOSHIKAWA
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
BOLOGNA – GENOA Sabato 20/09 h. 15.00
COLLU
MORO – LUCIANI
IV: J.L. SACCHI
VAR: MAGGIONI
AVAR: CHIFFI
H. VERONA – JUVENTUS Sabato 20/09 h. 18.00
RAPUANO
DEI GIUDICI – BAHRI
IV: CALZAVARA
VAR: AURELIANO
AVAR: MASSA
UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45
DOVERI
CECCONI – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
LAZIO – ROMA h. 12.30
SOZZA
BACCINI – VECCHI
IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MASSA
TORINO – ATALANTA h. 15.00
COLOMBO
ZINGARELLI – BIANCHINI
IV: ARENA
VAR: GUIDA
AVAR: MARESCA
CREMONESE – PARMA h. 15.00
LA PENNA
ROSSI M. – ROSSI C.
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARINI
AVAR: NASCA
FIORENTINA – COMO h. 18.00
BONACINA
CAPALDO – POLITI
IV: FELICIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
INTER – SASSUOLO h. 20.45
MARINELLI
MONDIN – ROSSI L.
IV: PERRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: CHIFFI