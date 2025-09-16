L’edizione odierna di Tuttosport analizza la sfida tra Manchester City e Napoli, soffermandosi sulla strategia che Antonio Conte intende adottare per affrontare il colosso inglese. La priorità sarà rafforzare la tenuta difensiva, un aspetto che appare promettente considerando che il Napoli ha subito solo un gol nelle prime tre gare di Serie A. Un elemento cruciale per il successo degli azzurri sarà limitare l’impatto di Erling Haaland, autore di tre gol nei precedenti incontri contro il Napoli e già in gran forma con cinque reti in quattro partite di Premier League. I centrali Beukema e Buongiorno saranno probabilmente chiamati a contenere il norvegese. I due giocatori hanno impressionato Conte nell’ultima uscita contro la Fiorentina, durante la quale Beukema ha addirittura trovato la rete nel suo esordio. Con Buongiorno in campo, il Napoli ha dimostrato una buona solidità difensiva: 16 gol subiti in 24 partite e ben 12 clean sheet ottenuti.