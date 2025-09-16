Rischia di saltare il match di Champions: Conte deve ricorrere ai ripari. Ecco chi è e perché?

Sam Beukema, che sabato scorso ha esordito in Serie A con una grande prestazione condita dal gol a Firenze, dove ha saputo dimostrare tutte le sue qualità e rimpiazzare per bene Rrahmani, fuori per infortunio rimediato nel match tra Svizzera e Kosovo valevole per le qualificazioni ai mondiali 2026 in USA, Messico e Canada.

Il difensore olandese durante questa settimana si è beccato l’influenza e Conte dovrà valutare se le condizioni dell’ex Bologna gli permetteranno di scendere in campo contro il Manchester City.

Saranno dunque da valutare nel corso di questi giorni le condizioni di Beukema, il quale sarebbe un problema per Conte sostituirlo, visto già la pesante assenza di Rrahmani.

Fuori ci sono Luca Marianucci e Juan Jesus, ma tutti e due non hanno le stesse caratteristiche del difensore olandese: sono entrambi mancini, mentre Beukema è destro e Conte vorrebbe un giocatore naturale in quella posizione.

Riuscirà Sam Beukema a rimettersi in sesto in tempo per la partita di giovedì contro il Manchester City?