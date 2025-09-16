Repubblica – De Laurentiis sarà con la squadra a Manchester di conseguenza non sarà alla conferenza ZES

L’edizione odierna di Repubblica ha approfondito un aspetto legato a Aurelio De Laurentiis. Il presidente della SSC Napoli ha scelto di non partecipare alla conferenza ZES riguardante il progetto per lo stadio a Poggioreale. Al contrario, ha deciso di essere presente all’Etihad Stadium per assistere al match tra il Napoli e il Manchester City. L’incontro di giovedì rappresenta un momento cruciale, quasi carico di nostalgia. I campioni d’Italia scenderanno nuovamente in campo all’Etihad Stadium, riprendendo un capitolo che inizia il 14 settembre 2011, durante la prima partita di Champions League sotto la guida di De Laurentiis, quando il risultato fu di 1-1. Tuttavia, oggi il Napoli si presenta con lo scudetto sul petto e con l’ambizione di lasciare un segno anche in ambito europeo. La presenza di De Laurentiis a Manchester è confermata. In suo luogo, al tavolo della conferenza ZES sullo stadio a Poggioreale, prevista lo stesso giorno del match, sarà presente l’avvocato Arturo Testa per rappresentare il club azzurro.

