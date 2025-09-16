L’edizione odierna de Il Mattino approfondisce l’importanza della sfida tra Napoli e Manchester City per Kevin De Bruyne. Il quotidiano evidenzia come questo incontro rappresenti un momento speciale per il centrocampista belga, che farà ritorno nello stadio dove ha vissuto dieci anni straordinari della sua carriera. Ora, De Bruyne è il cuore pulsante del Napoli guidato da Antonio Conte, ruolo che lo rende fondamentale per la squadra azzurra. Ed ora ci si chiede come Pep Guardiola cercherà di limitare un giocatore così imprevedibile e versatile. In Italia, ancora nessuno sembra aver trovato una strategia efficace contro di lui, mentre Guardiola potrebbe avere qualche carta nascosta. De Bruyne è un talento che sfugge ad ogni etichetta. Non aspetta gli spazi, ma li crea autonomamente. Sotto la guida di Conte è già diventato il perno del Napoli, l’elemento catalizzatore che collega diversi ruoli con una visione unica del gioco. A Firenze, la prestazione del belga ha dato dimostrazione di quanto sia difficile prevedere le sue mosse, rendendo complesso per gli avversari seguirlo e arginarlo. E con il big match a Manchester ormai alle porte, si avverte l’entusiasmo di De Bruyne che attende con impazienza il ritorno “a casa“. Tuttavia questo non sarà un incontro per cercare vendetta. De Bruyne non è animato da sentimenti rancorosi ma esclusivamente dal desiderio di fare la sua parte. Per lui, tornare a Manchester non equivale a rivivere le difficoltà di un Ulisse né affrontare nemici in cerca di rivalsa. La sua unica motivazione rimane il gioco, inteso nella sua essenza più pura.