Dossena: "Il Napoli visto a Firenze può battere il City"

Nicola Penta
FEBRUARY 2017

Andrea Dossena, ex terzino del Napoli, ha analizzato il match che attenderà il Napoli a Manchester contro la squadra di Pep Guardiola: “Ai tempi nostri Napoli e Manchester City erano due realtà completamente diverse, entrambi i club si stavano affacciando alle competizioni europee.

Formazione? Se Spinazzola sta così bene allora confermerei in toto la formazione di Firenze, spero che il Napoli giochi nello stesso modo perché è davvero un calcio molto divertente. Il City puoi contrastarlo solo con una grande qualità, potresti andare a prenderli alti, ma se ti saltano un giocatore allora devi essere disposto ad un gran sacrificio. Ripeto, il Napoli visto a Firenze può portarla a casa”.

