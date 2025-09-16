Dati Opta: Napoli fuori dalla top 8 della League Phase di Champions League

Il Napoli di Antonio Conte giovedì alle 21.00 esordirà in Champions League, dopo una stagione di stop, contro il Manchester City di Pep Guardiola all’Etihad Stadium.
Una partita di livello tra due compagini molto forti, che sarà ancora più speciale per l’ex City Kevin De Bruyne, al ritorno nel suo vecchio stadio.
I dati Opta non danno per favoriti il Napoli campione d’Italia per quanto riguarda la League Phase di Champions League.
Difatti gli azzurri non figurano tra le prime 8 classificate secondo i pronostici dei dati Opta, che invece posizionano i partenopei 11° dietro Liverpool, Arsenal, Manchester City, Barcellona, Psg, Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco, Inter e Totthenham.
Riusciranno gli azzurri a sorprendere tutti e ribaltare i pronostici?