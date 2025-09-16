L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si concentra sulla presenza dei tifosi azzurri all’Etihad Stadium in vista del prossimo impegno di Champions League. Secondo quanto riportato, c’è grande fermento per il ritorno alle emozioni europee. L’ultima infatti risale all’ultima trasferta datata 12 marzo 2024, quando il Barcellona vinse 3-1 nel match di ritorno degli ottavi di finale al Montjuic. Tra due giorni, saranno 2.700 i sostenitori del Napoli a occupare la South Stand dell’Etihad, un settore con tre livelli riservato esclusivamente ai tifosi ospiti. Tra poche ore partirà l’esodo azzurro verso Manchester, con molti tifosi desiderosi di unire sport e turismo, approfittando per esplorare la città già dalla sera precedente. Domani Manchester sarà invasa dai napoletani, mentre giovedì il punto di ritrovo sarà Shambles Square, nel cuore del centro cittadino, a circa un’ora a piedi dallo stadio. La distribuzione dei posti seguirà l’indicazione sui biglietti nei tre livelli della tribuna: L1, L2 e L3. La richiesta è stata altissima, con i biglietti andati esauriti in tempi brevissimi durante la prevendita.