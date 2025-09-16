Beukema: “Vogliamo dimostrare di essere forti, dobbiamo avere voglia di giocare”

Sam Beukema, centrale di difesa olandese, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Crc ha analizzato la prossima partita che attenderà il Napoli, in trasferta sul campo del Manchester City: “Tre vittorie? Abbiamo iniziato bene, però è solo l’inizio: la strada è ancora lunghissima.

La prossima partita iniziamo anche la Champions, un’altra bella sfida, contro il Manchester City: vogliamo dimostrare che siamo forti. È una squadra che ha tante qualità, dobbiamo essere molto attenti in tutti gli aspetti, con e senza la palla, ma dobbiamo avere la voglia di giocare come sempre. Credo che possiamo fare una bella partita lì. Siamo molto carichi per giovedì, inizia praticamente un altro campionato, il più bello. Vogliamo fare bene e siamo pronti”.