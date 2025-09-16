Auriemma: “Se non fosse stato per Conte, il Napoli non avrebbe preso Hojlund”

Raffaele Auriemma, giornalista campano, nel corso della trasmissione “Si gonfia la Rete” ha svelato un retroscena riguardante Rasmus Hojlund: “Vi do una notizia su Hojlund: se non fosse intervenuto Antonio Conte quel venerdì sera nella riunione con gli agenti del calciatore, il Napoli non lo avrebbe comprato, perché giustamente voleva garantirsi una via d’uscita se questo calciatore non avesse reso tanto da meritare un prezzo di 50 milioni di euro. E’ intervenuto Conte e l’hanno preso, eliminando quella clausola legata alle presenze”.

