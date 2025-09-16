Adani: “Hojlund è Lukaku con 10 anni in meno, è stato un grande acquisto”

Rasmus Hojlund ha esordito con la maglia del Napoli nella trasferta di Firenze segnando il gol del 2-0.

Lele Adani a Radio Kiss Kiss ha esaltato l’attaccante danese paragonandolo a Romelu Lukaku: “Hojlund ha preso a sportellate i difensori della Fiorentina e ha connesso i quattro centrocampisti che sono il nucleo pensante del Napoli, l’ho definito Lukaku con 10 anni in meno. Paragone con Higuain? Il Pipita lo paragono a pochi perché ho un debole per lui, per me il danese è più simile a Lukaku così rimaniamo concentrati sull’attualità. Devo fare i complimenti a De Laurentiis perchè Hojlund è stato un grande acquisto, mi piace il concetto dell’upgrade, perché Lukaku è una garanzia ma le aspettative crescono ed è difficile migliorare quando vinci.

Il Napoli ha una connessione molto intensa con il calcio, cerca sempre progetti tecnici per evolvere il suo modo di essere. Conte si evoluto a Napoli e sta confermando la sua visione molto allargata, utilizza più sistemi di gioco, ora sta facendo qualcosa per valorizzare De Bruyne che fa calcio ovunque ed è un piacere goderselo. In Champions deve iniziare a passare il primo turno, l’appetito poi vien mangiando.

Noa Lang? E’ un punto interrogativo perché è in ritardo ed è cambiato il sistema. Perché è cambiato? Per tutelare De Bruyne e valorizzare i centrocampisti. Lang e Neres devono entrare in ritmo velocemente perché Conte avrà bisogno di loro, la squadra è tarata anche sul 4-3-3”.