Stramaccioni: “Solo lui è insostituibile”

L’allenatore Andrea Stramaccioni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“La sensazione della forza del centrocampo del Napoli è rara, è un mix perfetto di caratteristiche. Anguissa è in una condizione devastante, McTominay è inutile che lo commento, un giocatore come De Bruyne che parte dall’ala sinistra e fa tutto il campo non l’ho mai visto. Nel Napoli stanno tutti bene, sorridono tutti, anche quando vengono sostituiti. Il giocatore tattico insostituibile del Napoli è Matteo Politano, il Napoli soffre nei minuti finali perché non c’è un esterno che lavora da quinto”.