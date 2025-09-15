Sacchi: “Per la Champions Conte dovrà allenare anche il pubblico”

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sul Napoli a La Gazzetta dello Sport:

“Considero il Napoli la squadra più europea che ci sia in Italia. E non ho mai fatto mistero del fatto che i partenopei siano i più attrezzati per la corsa Scudetto. Per quanto riguarda la Champions, c’è un solo interrogativo e riguarda l’esperienza, che a livello internazionale può fare la differenza. Il Napoli non ne ha molta, anche se tanti giocatori hanno frequentato le grandi manifestazioni come De Bruyne, McTominay o Hojlund. È l’ambiente a non essere abituato a giocare certe partite, a vivere certe notti. Ecco allora che Conte, oltre ad allenare i calciatori, dovrà allenare anche il pubblico, il cui aiuto è fondamentale nelle notti europee“.