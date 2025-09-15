Sacchi alla Gazzetta – ” Il Napoli è la squadra più europea che c’è in Italia. E in Champions… “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
MARCH 2021, Arrigo Sacchi. Fonte foto: Getty Images, www.goal.com

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, dove ha compiuto un’interessante analisi in merito al Napoli. Ecco uno spezzone dell’intervista:

Considero il Napoli la squadra più europea che ci sia in Italia. E non ho mai fatto mistero del fatto che i partenopei siano i più attrezzati per la corsa scudetto. Adesso che comincia la Champions League, e che la prima partita vedrà i ragazzi di Antonio Conte impegnati in trasferta a Manchester contro il City del maestro Guardiola, scorro tutto il calendario del Napoli e dico chiaramente che questa volta ce la può fare a superare il primo turno. Credo che Conte abbia fatto un ottimo lavoro psicologico, evitando cali di tensione dopo la conquista dello scudetto. Adesso si tratta di mettere tutte le conoscenze e tutte le energie dentro la valigia e portarle in giro per l’Europa. Il gioco c’è, il Napoli pressa in zona offensiva, ha coraggio, non si spaventa di fronte a nessun avversario e mi aspetto che non lo faccia nemmeno a Manchester.”

Articolo precedenteMilan, come stanno Maignan e Pavlovic ? Ecco l’esito degli esami
Articolo successivoIl Mattino – ” Meret in dubbio in vista del City: le ultime “

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE