Sacchi alla Gazzetta – ” Il Napoli è la squadra più europea che c’è in Italia. E in Champions… “

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, dove ha compiuto un’interessante analisi in merito al Napoli. Ecco uno spezzone dell’intervista:

“Considero il Napoli la squadra più europea che ci sia in Italia. E non ho mai fatto mistero del fatto che i partenopei siano i più attrezzati per la corsa scudetto. Adesso che comincia la Champions League, e che la prima partita vedrà i ragazzi di Antonio Conte impegnati in trasferta a Manchester contro il City del maestro Guardiola, scorro tutto il calendario del Napoli e dico chiaramente che questa volta ce la può fare a superare il primo turno. Credo che Conte abbia fatto un ottimo lavoro psicologico, evitando cali di tensione dopo la conquista dello scudetto. Adesso si tratta di mettere tutte le conoscenze e tutte le energie dentro la valigia e portarle in giro per l’Europa. Il gioco c’è, il Napoli pressa in zona offensiva, ha coraggio, non si spaventa di fronte a nessun avversario e mi aspetto che non lo faccia nemmeno a Manchester.”