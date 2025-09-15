Sacchi alla Gazzetta – ” Champions ? Per il Napoli c’è solo un interrogativo, ecco quale “

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, dove ha compiuto un’interessante analisi in merito al Napoli. Ecco un altro spezzone dell’intervista:

“Il carattere è solido, la squadra ha pochi momenti di buio e, in ogni caso, riesce sempre a trovare le risorse per tornare in piedi. C’è un solo interrogativo e riguarda l’esperienza, che a livello internazionale può fare la differenza. Il Napoli non ne ha molta, anche se tanti giocatori hanno frequentato le grandi manifestazioni come De Bruyne, McTominay o Hojlund. È l’ambiente a non essere abituato a giocare certe partite, a vivere certe notti. Ecco allora che Conte, oltre ad allenare i calciatori, dovrà allenare anche il pubblico, fare in modo che viva con entusiasmo questa avventura e che non si deprima se, per caso, s’incappa in qualche scivolone. L’aiuto del pubblico è fondamentale quando si corre per un posto nobile in Europa”.