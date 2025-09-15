Rrahmani non parteciperà alla trasferta di Champions, l’obiettivo è convocarlo per lunedì contro il Pisa

È stato motivo di preoccupazione l’infortunio alla coscia capitato al difensore azzurro Rrahmani con la maglia del Kosovo. Il centrale l’anno scorso aveva giocato tutte le 38 partite di campionato, confermandosi veterano applicato e affidabile della difesa del Napoli.

In continuo monitoraggio la sua ripresa. Le ultime notizie, come riporta Il Mattino in edicola oggi, dicono che lo staff medico non vuole rischiare un recupero affrettato e che, visto l’evolversi positivo del problema, sembra probabile una convocazione di Amir per la partita di lunedì sera al Maradona contro il Pisa.

Fondamentale avere una rosa ampia e di qualità, come preteso a gran voce da Conte questa estate. La prestazione di Beukema – naturale sostituto di Rrahmani – è stata buona: l’olandese ha giocato in modo diligente e preciso, ed è stato anche autore del terzo gol azzurro.