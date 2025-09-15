Milan, come stanno Maignan e Pavlovic ? Ecco l’esito degli esami

Nella vittoria del Milan di ieri sera, contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha dovuto sostituire anzitempo Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, a causa di fastidi muscolari. Oggi, i due calciatori si sono sottoposti agli esami strumentali del caso. Eccone l’esito:

“Nella mattinata odierna Mike Maignan e Strahinja Pavlovic sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari per entrambi. I due calciatori saranno valutati giorno dopo giorno in base all’evoluzione clinica”. Di conseguenza, bisognerà valutare se i due calciatori riusciranno a recuperare in tempo in vista del big match contro il Napoli.