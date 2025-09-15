La Repubblica – ” Conte allarmato dall’euforia, a Manchester servirà l’umiltà “

E’ un Antonio Conte che predica sempre la massima concentrazione e calma, in vista del difficilissimo esordio in Champions League contro il Manchester City. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il ritorno dopo un anno di esilio degli azzurri nella Champions League con il nuovo format avrà giovedì sera un coefficiente di difficoltà altissimo e i campioni d’Italia dovranno affrontarlo dunque stando alla larga dalla presunzione, sapendo di avere di fronte un avversario più abituato a calcare i grandi palcoscenici. “Ci presenteremo in Inghilterra con l’umiltà di un allievo che vuole imparare dal maestro, con la speranza di riuscire nel tempo magari a superarlo”, ha infatti messo subito in chiaro Antonio Conte, allarmato dall’euforia per l’ottima partenza in campionato e soprattutto dal calo di tensione della sua squadra nel finale della partita di sabato a Firenze. A livello internazionale è vietato commettere certi errori e il tecnico lo ribadirà oggi ai suoi giocatori alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. Inizia una settimana di fuoco”.