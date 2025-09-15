Il Mattino titola: Una settimana da Champions”

Cresce l’attesa tra gli addetti ai lavori e i tifosi per il debutto del Napoli in Champions: dopo un anno di assenza gli azzurri di Conte si apprestano a debuttare giovedì prossimo in trasferta, contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Dell’avvenimento se ne occupa il quotidiano napoletano il Mattino in edicola oggi; in prima pagina possiamo vedere una bella immagine di quasi tutta la squadra che festeggia il gol di Beukema contro la Fiorentina, il titolo del giornale è ” Una settimana da Champions“. L’occhiello recita “In campionato bottino pieno e giovedì la supersida con il Manchester City: è già febbre a 90°“.

L’editoriale a firma Bruno Majorano traccia un primo bilancio di questo inizio di stagione e delle prospettive per il prosieguo: “La sinfonia di Conte e una città che sogna“.

Di spalla, tra gli articoli che si trovano nell’inserto sportivo del lunedì spazio al nuovo centravanti azzurro con Gennaro Arpaia che titola; “Ok il bomber è giusto, Højlund quanto corri“.