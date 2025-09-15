Il Mattino – ” Il Napoli dovrà affrontare l’uragano Haaland, sarà lui l’incubo maggiore “

Uno dei pochi attaccanti che fa tremare qualsiasi difesa, un portento che riesce a fare gol in tutti i modi: questo è Erling Haaland, attaccante del Manchester City che giovedì affronterà il Napoli, e la difesa azzurra dovrà prepararsi per bene. A parlarne è l’edizione odierna de il Mattino, ecco un estratto dell’articolo:

“E poi c’è quel fenomeno di Haaland lì davanti. Del possente centravanti norvegese si sa tutto o quasi, per il Napoli sarà lui l’incubo numero uno: anche ieri si è confermato imprendibile quando parte palla al piede o quando capitalizza i pochi centimetri a disposizione per far esplodere il proprio sinistro. Ha sfiorato il gol nel primo tempo, poi è sgusciato via tra i due centrali dell’United e ha depositato la palla in rete con un mezzo cucchiaio: 2-0. Pochi minuti e con un altro numero ha centrato il palo interno, doppietta però solo rimandata perché quando Bernardo Silva l’ha lanciato solo verso la rete avversaria, il centravanti non ha perdonato: per il biondo attaccante quinto centro in quattro gare di campionato, otto gol in nove partite contando anche gli impegni della Nazionale, è rimasto in campo 87 minuti uscendo dalla partita solo per prendersi l’abituale razione di applausi. Ovviamente qualsiasi previsione tattica sul match di giovedì non può prescindere dall’attaccante vichingo: Conte gli metterà alle costole Buongiorno o toccherà a Beukema?”.