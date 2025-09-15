Il Mattino – ” Hojlund vuole una maglia da titolare contro il City, ecco il perchè “

Rasmus Hojlund si è già preso il Napoli per mano, e vuole continuare a farlo anche contro il Manchester City: una sfida speciale per lui, visto il suo recente passato nell’altra sponda di Manchester. A parlarne è l’edizione odierna de il Mattino, ecco un estratto dell’articolo:

“Hojlund va di corsa sempre, lo farà anche da oggi quando si tornerà a lavorare a Castel Volturno. La sua prima vera settimana da azzurro. Una settimana strana, però, con l’esordio in Champions in quella città che conosce così bene: Manchester gli deve qualcosa, è per questo che Rasmus vuole la maglia da titolare anche contro il City di Guardiola. Per affrontare i suoi idoli, per affrontare se stesso. E magari per conservare ancora un dato statistico per gli esordi. Con lui in campo, il Napoli di Conte ha già cambiato volto, aumentando la produzione offensiva e guardando a un nuovo modo di giocare. Lui, dal canto suo, ci ha messo entusiasmo e voglia di far bene. Ha sbagliato un gol praticamente fatto e poi ne ha realizzato uno bellissimo. Senza incupirsi, senza sprecarsi. Come sempre fatto, rialzandosi dai suoi stessi errori. Ora il test Champions, dove ha già fatto centro: 5 gol in sei presenze. Insomma, anche quello europeo è il suo giardino di casa”.