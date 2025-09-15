Il Mattino, Di Canio – ” Il Napoli se la gioca con il City, in difesa sono allo sbando “

Paolo Di Canio, ex calciatore ed attuale opinionista di Sky Sport, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva per il quotidiano Il Mattino, dove ha compiuto una lunga analisi in merito al Napoli. Ecco un altro estratto delle sue dichiarazioni:

“Guardiola primo avversario? Ecco, questa è una grande opportunità e va sfruttata subito. Da quello che si è visto nelle prime gare sono allo sbando dietro. Hanno preso tanti giocatori nuovi e quando perdono palla sono una squadra quasi di dilettanti. Prima chi andava a giocare contro il City lo rispettava, ora anche se il City è avanti 3-0 tutti sanno che possono recuperare. Quanto perde il Napoli senza Lukaku? Qualcosa sicuramente in termini di esperienza, ma aspettiamo e vediamo Hojlund che secondo me farà bene. Il gol contro la Fiorentina ne è un esempio. Hojlund conosce il campionato italiano e ha voglia di rivalsa dopo il mezzo flop a Manchester. Ha dalla sua tanta fisicità e sa fare gol. Poi Conte con Lucca può mettere altro fisico dentro l’area quando c’è da assediare gli avversari”, ha dichiarato l’ex giocatore anche del Napoli.